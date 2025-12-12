Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Investasi

Daftar Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 12 Desember, UBS-Galeri24 Naik Lagi

Jumat, 12 Desember 2025 – 08:27 WIB
Daftar Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 12 Desember, UBS-Galeri24 Naik Lagi - JPNN.COM
Update harga emas Jumat 12 Desember 2025. Ilustrasi. foto: Sultan Amanda/JPNN.com.

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas di Pegadaian hari ini Jumat 12 Desember 2025 kembali mengalami kenaikan. Laman resmi Sahabat Pegadaian, Jumat (12/12), menunjukkan logam mulia buatan UBS dan Galeri24 kompak mengalami kenaikan dua hari beruntun.

Hari ini, haega jual emas Galeri24 naik menjadi Rp 2.459.000 dari awalnya Rp 2.446.000 per gram.

Sementara, harga emas UBS turut naik ke angka Rp 2.498.000 dari semula dibanderol Rp 2.482.000 per gram.

Baca Juga:

‎Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Sementara, emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:

Baca Juga:

‎Harga emas UBS:

‎- Harga emas UBS 0,5 gram: Rp1.350.000

Harga emas di Pegadaian hari ini Jumat 12 Desember 2025 kembali mengalami kenaikan. Berikut daftar harga emas UBS dan Galeri24 di Pegadaian hari ini.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   harga emas  Pegadaian  harga emas di pegadaian  Harga emas UBS  harga emas Galeri24 
BERITA HARGA EMAS LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp