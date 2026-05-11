Daftar Harga Emas Hari Ini 11 Mei di Pegadaian, Antam Rp 2,953 Juta Per Gram

jpnn.com - JAKARTA - Berikut daftar harga emas hari ini Senin 11 Mei 2026 di Pegadaian.

Harga emas dikutip dari laman Sahabat Pegadaian, Jakarta, Senin (11/5), pukul 07.42 WIB, terpantau stabil.

Adapun harga emas UBS, Antam, Galeri24 tak bergerak atau tetap di Rp 2.891.000, Rp 2.953.000 dan Rp 2.836.000 per gram.

Harga jual emas tersebut merupakan angka yang sama seperti tertera di laman Sahabat Pegadaian, Minggu (10/5).

Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Adapun emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Harga emas Antam di Sahabat Pegadaian hanya ditampilkan dari 0,5 hingga 100 gram.

Untuk harga emas Antam di laman resmi Logam Mulia diperbarui setelah pukul 08.30 WIB.