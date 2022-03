Daftar Harga Minyak Goreng Hari Ini di Indomaret, Sabar Ya Bun

jpnn.com, JAKARTA - Harga minyak goreng makin menggila belakangan ini setelah pemerintah mencabut ketentuan Harga Eceran Tertinggi (HET).



Pemerintah melepas harga migor ke mekanisme pasar, dengan tetap memberikan subsidi bagi migor curah.



Akibatnya, harga minyak goreng hari ini berkisar Rp 24 - 26 ribu per liter, bahkan menyentuh Rp 50 ribu per 2 liter.



Pantauan JPNN.com di salah satu Indomaret Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (22/3), terlihat harga minyak goreng ukuran dua liter tembus Rp 50.300 per pouch untuk merek Fitri.

Berikut daftar harga minyak goreng hari ini di Indomaret:

Minyak goreng Sovia ukuran dua liter dibanderol Rp 48 ribu per pouch Minyak goreng Sania ukuran dua liter dibanderol Rp 48.500 per pouch Minyak goreng Tropical tembus Rp 51.400 per dua liter Minyak goreng Rose Brand ukuran dua liter dibanderol Rp 48.200 per pouch Minyak goreng Fitri ukuran dua liter Rp 50.300 per pouch.

Indomaret pun memberikan pengumuman tertulis bahwa penerapan harga tersebut sudah sesuai dengan instruksi dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia.(mcr28/jpnn)