Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Musik

Daftar Harga Tiket Raisa Live in Concert 2026

Minggu, 08 Maret 2026 – 09:09 WIB
Daftar Harga Tiket Raisa Live in Concert 2026 - JPNN.COM
Penyanyi Raisa saat konferensi pers 'Raisa Live in Concert 2026' di Hotel Mulia, Senayan, Jakarta pada Kamis (5/3). Foto: Dedi Yondra / JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Raisa segera menggelar konser spesial bertajuk 'Raisa Live in Concert: Love & Let Go' di Jakarta Convention Center pada 6-7 Juni 2026.

Juni Concert dan Antara Suara sudah mengumumkan daftar harga tiket konser Raisa tersebut.

Tiket tersedia dalam beberapa kategori dengan harga mulai dari Rp550.000 hingga Rp3.750.000. Khusus kategori Diamond, penonton akan mendapatkan pengalaman eksklusif berupa Raisa Blind Box Album serta Soundcheck Experience sebelum konser dimulai.

Baca Juga:

Kategori dan harga tiket konser Raisa yakni Diamond: Rp 3.750.000, Gold: Rp 3.000.000, Silver: Rp 2.500.000, Bronze: Rp 2.000.000, Red: Rp 1.650.000, Pink: Rp 1.500.000, Green: Rp 1.350.000, Purple: Rp 850.000, Orange: Rp 700.000, Blue: Rp 550.000, Yellow: Rp 550.000.

Penjualan tiket Raisa Live in Concert dibuka dalam dua tahap, pertama, 10-12 Maret 2026, akses pembelian untuk penonton yang telah melakukan pre-registrasi. Kedua, 13 Maret 2026 - General Sales untuk publik.

Raisa Live in Concert: Love & Let Go di Jakarta Convention Center pada 6-7 Juni 2026 bakal menjadi konser yang spesial bagi Raisa maupun penonton.

Baca Juga:

Konser yang dipromotori oleh Juni Concert bersama Antara Suara itu menghadirkan kolaborasi musikal bersama komposer ternama Andi Rianto dan Magenta Orchestra.

CEO JUNI Group, Adryanto Pratono, mengatakan bahwa Raisa Live in Concert 2026 bakal menjadi pertunjukan istimewa di venue yang legendaris.

Penyanyi Raisa akan kembali menggelar konser spesial bertajuk 'Raisa Live in Concert: Love & Let Go' di Jakarta Convention Center pada 6-7 Juni 2026.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Raisa  konser Raisa  Raisa Live in Concert 2026  Raisa Live in Concert 
BERITA RAISA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp