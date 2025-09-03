Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Daftar Lengkap Transfer Deadline Day 2025, Liga Inggris Rp66 Triliun

Rabu, 03 September 2025 – 07:37 WIB
Daftar Lengkap Transfer Deadline Day 2025, Liga Inggris Rp66 Triliun - JPNN.COM
Penyerang Newcastle United Alexander Isak di tengah kepungan pemain Tottenham Hotspur. Foto: diambil dari premierleague

jpnn.com - JAKARTA - Jendela transfer musim panas 2025 resmi ditutup pada 1 September, menandai akhir dari periode yang penuh drama dan rekor pengeluaran di sepak bola Eropa.

Berdasarkan Transfermarkt, pengeluaran di Liga Inggris mencapai lebih dari 3 miliar pound sterling (Rp66 triliun).

Adapun liga-liga lain seperti Liga Spanyol, Liga Italia, Liga Jerman, dan Liga Prancis juga terjadi transfer pemain besar-besaran, terutama pada deadline day.

Baca Juga:

Fokus utama adalah pada transfer yang diselesaikan tepat pada hari terakhir, yang sering kali menjadi sorotan karena negosiasi intensif dan kejutan mendadak.

Berikut adalah daftar lengkap transfer deadline day (1 September 2025) di lima liga utama, berdasarkan data dari laman resmi Liga Inggris, Transfermarkt, dan laporan media seperti Sky Sports serta The Athletic:

Liga Inggris

Deadline day di Premier League ditutup pukul 19:00 BST (00:00 WIB, 2 September).

Baca Juga:

Liverpool mendominasi berita dengan transfer rekor, sementara Manchester City dan Manchester United memperkuat lini gawang.
Total transfer deadline day mencakup pengeluaran sekitar 300 juta pound sterling (Rp6,6 triliun).

- Liverpool:
Masuk: Alexander Isak dari Newcastle United
Keluar: Tidak ada transfer permanen signifikan pada deadline day.

Berikut adalah daftar lengkap transfer deadline day 1 September 2025, pengeluaran di Liga Inggris mencapai Rp66 triliun.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Liga Inggris  Transfer Pemain  Liga Italia  Liverpool 
BERITA LIGA INGGRIS LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp