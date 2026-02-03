Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Inggris

Daftar Lengkap Transfer Resmi Klub-klub Liga Inggris

Selasa, 03 Februari 2026 – 08:10 WIB
Daftar Lengkap Transfer Resmi Klub-klub Liga Inggris - JPNN.COM
Ilustrasi logo klub Liga Inggris, Chelsea. (ANTARA/Gilang Galiartha)

jpnn.com - JAKARTA – Di bawah ini daftar lengkap transfer resmi klub-klub Liga Inggris per 3 Februari 2026.

Diketahui, bursa transfer pemain Liga Inggris resmi dibuka pada Januari 2026.

Namun, seperti musim-musim sebelumnya, aktivitas transfer di jendela musim dingin kali ini terbilang tidak terlalu ramai.

Baca Juga:

Pergerakan klub-klub Liga Inggris landai, dengan banyak tim memilih mempertahankan skuad yang ada. Sejumlah klub besar bahkan nyaris tidak melakukan pembelian berarti.

Manchester United dan Chelsea, misalnya, tercatat belum mendatangkan pemain baru hingga awal Februari.

Hal ini tak lepas dari risiko sulitnya mencari pengganti bila melepas pemain inti di tengah musim.

Baca Juga:

Meski demikian, beberapa transfer besar tetap terjadi.

Manchester City menjadi salah satu klub paling aktif dengan mendatangkan dua pemain, yakni Marc Guehi dari Crystal Palace dan Antoine Semenyo dari Bournemouth.

Silakan disimak daftar lengkap transfer resmi klub-klub Liga Inggris per 3 Februari 2026, berdasarkan data Transfermarkt.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Liga Inggris  bursa transfer pemain  Manchester City  Liverpool  Arsenal 
BERITA LIGA INGGRIS LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp