Daftar Nama 10 Stasiun Terpadat di Indonesia 2026

jpnn.com - JAKARTA – Berikut ini daftar nama 10 stasiun kereta api terpadat penumpang selama Semester I 2026.

PT Kereta Api Indonesia (Persero) mencatat Stasiun Pasar Senen Jakarta menjadi stasiun dengan aktivitas penumpang tertinggi pada Semester I 2026 mencapai 3.849.606 naik dan turun pada layanan kereta api jarak jauh.

Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba mengatakan selama Semester I 2026 jumlah penumpang naik dan turun secara keseluruhan pada 232 stasiun kereta api jarak jauh maupun lokal di Jawa dan Sumatera mencapai 59.716.534 aktivitas.

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"Stasiun Pasar Senen menempati posisi tertinggi dengan 3.849.606 aktivitas, disusul Gambir sebanyak 3.227.508 aktivitas dan Yogyakarta 3.217.240 aktivitas," kata Anne dalam keterangan di Jakarta, Senin.

Berikutnya, Stasiun Semarang Tawang mencatat 2.152.894 aktivitas, Surabaya Gubeng 1.904.845 aktivitas, Purwokerto 1.839.475 aktivitas, Surabaya Pasarturi 1.823.529 aktivitas, Semarang Poncol 1.740.518 aktivitas, Solo Balapan 1.706.290 aktivitas, serta Bandung 1.694.448 aktivitas.

Dia mengatakan dari total 59.716.534 aktivitas naik dan turun pelanggan kereta api selama Januari–Juni 2026, sebanyak 36.560.181 aktivitas atau 61,22 persen dari jumlah tersebut berlangsung di 222 stasiun di luar kelompok 10 stasiun dengan volume tertinggi.

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Menurutnya, komposisi tersebut menggambarkan kebutuhan perjalanan yang tersebar di berbagai daerah dengan tujuan yang beragam.

Di balik 36,56 juta aktivitas naik dan turun tersebut, lanjut Anne, terdapat perjalanan menuju sekolah, kampus, rumah sakit, tempat kerja, pasar, pusat pelayanan publik, destinasi wisata, serta keluarga di daerah lain.