JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Daftar Nama 11 Kereta Api Batal Berangkat dari Jakarta Hari Ini 19 Januari

Senin, 19 Januari 2026 – 07:29 WIB
Daftar Nama 11 Kereta Api Batal Berangkat dari Jakarta Hari Ini 19 Januari
PT KAI membatalkan 11 perjalanan kereta api dari Stasiun Gambir dan Pasar Senen hari ini Senin 19 Januari 2026. Ilustrasi Foto: Sam/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA – Berikut daftar nama kereta api yang keberangkatan dari Stasiun Pasar Senen dan Stasiun Gambir Jakarta dibatalkan hari ini, Senin 19 Januari 2026.

PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 1 Jakarta membatalkan 11 perjalanan kereta api imbas banjir di sejumlah lokasi jalur rel wilayah Pekalongan, Jawa Tengah.

“Langkah ini terpaksa diambil karena tingginya potensi kelambatan apabila perjalanan tetap dijalankan melalui jalur terdampak,” kata Manager Humas KAI Daop 1 Jakarta, Franoto Wibowo dalam keterangan di Jakarta, Senin.

Kereta api yang batal keberangkatannya pada hari ini Senin 19 Januari 2026, yakni:.

1. Dari Stasiun Pasar Senen yakni KA 178 Tawang Jaya Premium relasi Pasar Senen–Tegal–Pekalongan–Semarang Tawang yang berangkat pukul 06.45 WIB.

2. KA 204 Tegal Bahari relasi Pasar Senen–Cirebon–Tegal, jadwal berangkat pukul 10.40 WIB.

3. Dari Stasiun Gambir yaitu KA 7002A Gajayana Tambahan relasi Gambir-Malang (jadwal berangkat pukul 00.10 WIB).

4. KA 26 Argo Merbabu relasi Gambir-Semarang Tawang (jadwal berangkat pukul 06.00 WIB).

Berikut daftar nama 11 kereta api yang batal keberangkatannya pada hari ini Senin 19 Januari 2026.

