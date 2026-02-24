Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Daftar Nama 14 Kandidat Ketum PBNU, Terbagi 4 Klaster

Selasa, 24 Februari 2026 – 07:35 WIB
Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul masuk daftar nama kandidat ketum PBNU. FOTO: Wisnu Indra Kusuma/JPNN.com.

jpnn.com - JAKARTA - Institut Nahdliyin Nusantara (Insantara) merilis 14 nama yang punya potensi menjadi Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (Ketum PBNU).

Diketahui, rapat pleno PBNU menyepakati Muktamar ke-35 NU dijadwalkan berlangsung pada Juli atau Agustus 2026.

Peneliti Insantara Wildan Efendy dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (24/2), mengatakan pihaknya menentukan nama-nama kandidat ketum PBNY tersebut berdasarkan tiga aspek utama.

Tiga aspek tersebut, yakni tingkat popularitas, rekam jejak, serta hasil wawancara mendalam dengan pengurus hingga warga NU.

Berdasarkan hal itu, kata dia, terdapat 14 nama yang terbagi dalam empat klaster.

Adapun dua nama di antaranya adalah petahana Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya dan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat sekaligus Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.

Berikut 14 nama kandidat calon ketum PBNU menurut Insantara yang terbagi dalam 4 klaster.

Klaster Internal PBNU:

1. Gus Yahya

Berikut ini daftar nama 14 kandidat ketum PBNU menurut Insantara yang terbagi dalam 4 klaster.

