JPNN.com - Nasional - Humaniora

Daftar Nama 16 Organisasi PPPK, Sudah Ada Gambaran Alih Status Paruh Waktu ke Full Time

Rabu, 04 Februari 2026 – 07:52 WIB
Forum PPPK saat berdemonstrasi beberapa waktu lalu. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com - JAKARTA – Di bawah ini daftar nama 16 organisasi PPPK yang tergabung dalam Aliansi Merah Putih yang resmi mengajukan lima tuntutan kepada pemerintah, antara lain pengalihan status PPPK Paruh Waktu menjadi pegawai full time.

Lima tuntutan yang diajukan merupakan hasil konsolidasi nasional Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada 30 Januari hingga 1 Februari 2026.

Sebelumnya, Ketua umum Aliansi Gabungan R2 R3 Indonesia Faisol Mahardika mengungkapkan sesuai informasi yang didapat dari pejabat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) bahwa pengalihan PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu dilakukan bertahap.

Tahapan dimulai dengan mengangkat PPPK paruh waktu yang ikut seleksi PPPK 2024 tahap 1.

"Aliansi R2 R3 Indonesia mendukung proses peralihan secara bertahap, dimulai dari tahap satu," kata Faisol kepada JPNN.com, Selasa (3/2).

Menurut Faisol, sangat wajar bila paruh waktu hasil seleksi PPPK tahap 1 diprioritaskan pertama, karena mereka telah mengikuti seleksi tahap pertama pada 2024.

Alasan lain karena peserta seleksi PPPK tahap 1 didominasi oleh honorer database BKN.

"KemenPAN-RB menyampaikan bahwa penentuan skala prioritas itu salah satu rujukannya ialah database BKN," tegasnya.

Di bawah ini daftar nama 16 organisasi PPPK yang mengajukan lima tuntutan, antara lain pengalihan status PPPK Paruh Waktu menjadi pegawai full time.

