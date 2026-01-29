Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Daftar Nama 5 Pemain Transfer Internasional Termahal 2025

Kamis, 29 Januari 2026 – 04:25 WIB
Daftar Nama 5 Pemain Transfer Internasional Termahal 2025 - JPNN.COM
Klub Liga Inggris Newcastle mendatangkan penyerang berkebangsaan Jerman Nick Woltemade dari klub Liga Jerman VfB Stuttgart pada bursa transfer pemain musim panas ini. Foto: newcastleunited.com

jpnn.com - JAKARTA - Pengeluaran klub-klub sepak bola untuk transfer pemain mencatat rekor baru pada 2025, menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah.

Berdasarkan laporan Global Transfer Report yang dikutip pada Rabu (28/1), FIFA mengungkapkan total pengeluaran klub-klub dunia untuk transfer internasional sepak bola putra menembus 13,08 miliar dolar AS (sekitar Rp219 triliun).

Sepanjang 2025, tercatat 24.558 transfer internasional di sepak bola putra.

Jumlah tersebut meningkat lebih dari tujuh persen dibandingkan 2024 dan menjadi volume transfer internasional tertinggi yang pernah tercatat.

Bila dihitung di seluruh level kompetisi, mulai dari sepak bola profesional putra dan putri hingga level amatir, FIFA mencatat total 86.158 perpindahan pemain lintas negara sepanjang 2025.

Angka ini juga menjadi rekor tertinggi sepanjang masa. Sejumlah transfer bernilai besar mewarnai pasar pemain tahun 2025.

Salah satu yang paling menonjol ialah kepindahan gelandang Jerman Florian Wirtz dari Bayer Leverkusen ke juara Liga Inggris, Liverpool.

The Reds merekrut pemain berusia 22 tahun itu dengan nilai transfer pasti sebesar 100 juta pound sterling atau sekitar Rp2,30 triliun, ditambah bonus performa hingga 16 juta pound sterling (Rp369 miliar).

FIFA mengungkapkan, transfer pemain dunia pada 2025 mencatat rekor baru, yakni tembus Rp200 triliun. Berikut 5 pemain termahal.

