Daftar Nama 53 Kelurahan Mengalami Gangguan Suplai Air PAM JAYA pada Jumat - Sabtu

Kamis, 30 Oktober 2025 – 16:59 WIB
Ilustrasi PAM Jaya. Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com - JAKARTA - PAM JAYA mengumumkan bahwa sebanyak 311.528 pelanggannya di 53 kelurahan di wilayah Provinsi DKI Jakarta akan mengalami gangguan suplai air.

Gangguan terjadi dampak adanya pekerjaan kelistrikan PLN dekat lokasi Instalasi Pengolahan Air (IPA) Pulogadung, Jakarta Timur.

Pekerjaan PLN tersebut menyebabkan terjadinya penghentian produksi sementara di IPA Pulogadung yang memiliki kapasitas produksi 4.500 liter per detik.

Direktur Utama PAM JAYA Arief Nasrudin mengatakan IPA Pulogadung menggunakan tenaga kelistrikan yang cukup besar.

"Peremajaan itu bisa penggantian, bisa kemudian melakukan pembersihan dan kemudian memastikan jaringan listriknya itu baik," ucap Arief, pada Rabu (29/10) kemarin.

Menurut dia, pekerjaan peremajaan PLN itu akan berlangsung selama 4 jam, mulai Jumat (31/10) pukul 22.00 WIB hingga Sabtu (1/11) pukul 02.00 WIB.

Arief berjanji, setelah pekerjaan PLN selesai, 1 jam kemudian IPA Pulogadung akan kembali beroperasi normal secara bertahap dan suplai air di rumah pelanggan akan mulai normal maksimal 48 jam setelahnya.

"Biasanya gini, kalau air sudah dimatikan gitu ya, untuk mengisi lagi itu perlu waktu karena itu panjang pipanya lumayan, lumayan panjang, sehingga recovery terakhir itu bisa di mungkin kurang lebih di kurang lebih di 48 jam," tuturnya.

PAM JAYA mengumumkan daftar nama di 53 kelurahan di Jakarta yang akan mengalami gangguan suplai air pada Jumat dan Sabtu.

