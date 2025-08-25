Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Istana

Daftar Nama Menteri Penerima Tanda Jasa dari Presiden Prabowo

Senin, 25 Agustus 2025 – 16:12 WIB
Bahlil Lahadalia. Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com - JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan kepada sejumlah anggota Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Senin (25/8).

Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi dan dedikasi mereka dalam pemerintahan.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan penganugerahan Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan kepada sejumlah anggota Kabinet Merah Putih didasarkan pada capaian kinerja luar biasa, bukan sekadar jabatan yang tengah diemban.

Pernyataan itu disampaikan Prasetyo di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, menanggapi pertanyaan mengenai beberapa menteri yang menerima tanda kehormatan meskipun baru menjabat sekitar 10 bulan di kabinet.

“Kalau bicaranya adalah jabatan di kabinet, yang kemudian itu diukur oleh Bapak Presiden untuk beberapa anggota kabinet yang meskipun baru 10 bulan, tetapi kemudian dianggap sudah mencapai prestasi yang luar biasa,” kata Prasetyo.

Dia mengatakan bahwa penghargaan itu tidak dimaksudkan untuk mewakili kabinet secara keseluruhan, melainkan sebagai pengakuan atas hasil kerja nyata pimpinan kementerian/lembaga dalam waktu relatif singkat.

"Misalnya dalam hal pangan. Maka kalau tadi saudara perhatikan, di situ kan ada Menko Pangan, kemudian ada Menteri Pertanian. Jadi, memang bukan karena ini mewakili kabinet itu, enggak, karena prestasi yang sudah dihasilkan selama 10 bulan," katanya.

Lebih lanjut, Prasetyo menyebut penganugerahan ini juga menjadi amanah yang berat, baik bagi penerima maupun institusi yang mereka pimpin.

Berikut ini daftar nama menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih yang menerima Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan dari Presiden Prabowo.

