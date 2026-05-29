Daftar Nama Pemain Argentina untuk Piala Dunia 2026, Sudah Final

Jumat, 29 Mei 2026 – 06:59 WIB

jpnn.com - JAKARTA – Berikut ini daftar nama pemain Timnas Argentina untuk Piala Dunia 2026.

Daftar nama 26 pemain Timnas Argentina untuk Piala Dunia 2026 yang diumumkan sang pelatih, Lionel Scaloni, pada Jumat, merupakan daftar final.

Lionel Messi dipastikan masuk dalam skuad tersebut, sekaligus menandai peluang sang megabintang menjalani Piala Dunia keenam kalinya.

Sebelumnya, Lionel Scaloni telah memilih 55 pemain masuk dalam skuad sementara, yang kemudian menjadi 26 pemain untuk kompetisi yang digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko mulai 12 Juni.

Bila tampil, Messi akan menorehkan sejarah dengan menambah koleksi penampilannya di Piala Dunia setelah edisi 2006, 2010, 2014, 2018, dan 2022.

Kapten Argentina itu datang dengan status legenda hidup setelah mengantar negaranya meraih gelar juara Piala Dunia 2022 di Qatar.

Trofi tersebut melengkapi perjalanan panjang Messi bersama Albiceleste dan mengakhiri penantian Argentina sejak terakhir juara pada 1986.

Meski sempat memunculkan kekhawatiran akibat masalah kebugaran, Messi tetap dipercaya masuk skuad asuhan Lionel Scaloni.