Daftar Nama Pemain Timnas U-17 Indonesia untuk Piala AFF, Lihat Jadwal Pertandingan

Rabu, 08 April 2026 – 07:00 WIB

jpnn.com - JAKARTA – Berikut ini daftar nama pemain Timnas U-17 Indonesia untuk menghadapi pergelaran Piala AFF U-17 2026 yang akan digelar pada pertengahan April mendatang.

Dilansir dari instagram resmi @timnasindonesia, Selasa, pelatih Kurniawan Dwi Yulianto memanggil total 26 pemain untuk berlaga pada Piala AFF U-17 2026.

Pada posisi penjaga gawang, Timnas U-17 Indonesia akan diperkuat oleh tiga kiper, yakni Syahdan Caesar, Noah Leo Duvert dan Abdillah Ishak.

Selanjutnya pada lini pertahanan terdapat sembilan nama yang mendapatkan panggilan, yaitu Pandu Aryo, Putu Ekayana, Farik Rizqi, Shoyyo Himawan, Zidane Raditya, Farrel Luckyta, Made Arbi, Handri Dimas dan Peres Akwila.

Sementara itu, terdapat tujuh pemain tengah yang akan memperkuat Timnas U-17 Indonesia, yakni Fardan Farras, Girly Andrade, Keanu Senjaya, Miraj Rizky, Chico Jericho, Al Faruqi Rangkayo dan Aldredo Naraya.

Pada posisi penyerang terdapat tujuh nama, yakni I Komang Semadi, Dava Yunna, Ridho, Sean Rahman Castot, Fardan Ary, Ichiro Akbar dan Mierza Firjatullah.

Pada Piala AFF U-17 2026, Indonesia akan tergabung di Grup A bersama Vietnam, Malaysia, dan Timor Leste.

Indonesia tentu ingin kembali merasakan gelar juara setelah sebelumnya berhasil mereka menangkan pada edisi 2018 dan 2022, yang ketika itu digelar di Indonesia.