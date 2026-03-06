Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Daftar Negara Pernah Jadi Pemboikot World Cup & Alasannya

Jumat, 06 Maret 2026 – 14:09 WIB
Trofi Piala Dunia. Foto: fifa

jpnn.com, JAKARTA - Iran tengah mempertimbangkan penarikan diri dari keikutsertaannya pada Piala Dunia Sepak Bola (World Cup) 2026 di Amerika Serikat (AS).

Langkah Iran tersebut sebagai respons atas serangan brutal militer AS dan Israel yang menyasar wilayah serta pemimpin negeri Republik Islam itu.

Pada akhir Februari lalu, AS dan Israel menggempur Iran melalui serangan udara. Serangan brutal itu menyebabkan Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khameni gugur.

Iran pun benar-benar marah. Negeri Para Mullah itu sudah siap menarik diri dari World Cup 2026 yang akan digelar di AS, Kanada, dan Meksiko pada Juni-Juli mendatang.

Jika Iran akhirnya memutuskan memboikot World Cup 2026, langkah tersebut sebenarnya bukan kejadian pertama dalam sejarah. Sebab, beberapa negara pernah melakukan hal serupa meskipun alasannya bukan politik.

Lantas, negara apa saja yang pernah menarik diri dari World Cup?

1. Uruguay di Piala Dunia 1934
Pada World Cup 1934, Uruguay sebagai juara bertahan diundang untuk mengikuti event olahraga internasional yang digelar di Italia itu. Namun, negara di Amerika Selatan itu memilih aksi boikot.

Langkah itu sebagai balasan atas tindakan negara-negara Eropa yang menolak mengikuti World Cup 1930 di Uruguay. Oleh karena itu, sejarah mencatat World Cup 1934 menjadi kompetisi tanpa juara bertahan.

TAGS   World Cup  World Cup 2026  FIFA WORLD CUP 2026  Iran  Pemboikot World Cup  Piala Dunia  Piala Dunia 2026 
