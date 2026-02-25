Daftar Pemain Film Laut Bercerita, Reza Rahadian Hingga Eva Celia Terlibat

jpnn.com, JAKARTA - Rumah produksi Pal8 Pictures akhirnya mengumumkan daftar pemeran film Laut Bercerita.

Para pemeran utama, yakni Reza Rahadian sebagai Biru Laut, Yunita Siregar sebagai Asmara Jati, Christine Hakim sebagai ibu, Arswendi Bening Swara sebagai ayah, Dian Sastrowardoyo (Kasih Kinanti) dan Eva Celia sebagai Ratih Anjani.

Film yang disutradarai oleh Yosep Anggi Noen itu juga melibatkan Kevin Julio sebagai Daniel Tumbuan, Ben Nugroho (Alex Perazon), Dewa Dayana (Sunu Dyantoro), Yoga Pratama (Arifin Bramantyo), Nagra Kautsar (Naratama), Natalius Chendana (Julius), dan Afrian Arisandy (Gala Pranaya).

Nama-nama tersebut memerankan bagian penting dari kehidupan Biru Laut, yakni kelompok diskusi mahasiswa Winatra.

Film Laut Bercerita diangkat berdasarkan novel bestseller karya Leila S.Chudori. Skenario ditulis oleh Leila S.Chudori dan Yosep Anggi Noen dan diproduksi oleh Gita Fara, Budi Setyarso, dan Leila S.Chudori. Pal8 Pictures juga bekerja sama dengan VMS Studio, Jagartha, Lynx Films dan Brandlink.

Dalam film Laut Bercerita, Biru Laut tidak bergerak sendiri. Pada 1991, mahasiswa jurusan sastra Inggris ini bertemu salah satu pimpinan Winatra: Kasih Kinanti. Sejak itulah Laut bersama Daniel, Alex dan Sunu bergabung ke dalamnya. Semua memahami bahwa membaca dan menulis adalah bentuk perlawanan. Namun, bergerak adalah langkah selanjutnya untuk melawan kelaliman, dan cerita pun bergulir.

Reza Rahadian tidak memungkiri bahwa memerankan Biru Laut cukup sulit secara emosional

Dia berharap film Laut Bercerita bisa menumbuhkan kepekaan bagi penonton.