Daftar Pemain Persib Untuk Leg Pertama 16 Besar ACL Two

RATCHABURI - Persib Bandung sudah berada di Thailand untuk melakoni leg pertama 16 Besar AFC Champions League Two.

Si Maung Bandung yang menyandang status juara bertahan Super League dan juga jawara Grup G penyisihan ACL Two itu bertandang ke markas Ratchaburi FC, tim kuat Thailand, runner up Grup F penyisihan ACL Two.

Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak telah memilih 22 pemain terbaiknya, yang terdiri dari tiga kiper, delapan pemain belakang, tujuh midfielders, dan empat penyerang.

Cek nama-nama pemain Persib yang dibawa untuk leg pertama 16 Besar ACL Two di bawah ini.

"Pertandingan Ratchaburi FC melawan Persib Bandung akan menjadi derbi ASEAN lainnya, kedua tim tampil baik di liga domestik masing-masing," kupasan di laman The AFC.

Selain bentrok Indonesia vs Thailand, juga ada pertemuan duta Vietnam (Cong Ang Ha Noi FC) vs Singapura (Tampines Rovers FC) mewakili derbi ASEAN di 16 Besar ACL Two.