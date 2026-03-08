Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Daftar Pemain Semen Padang Untuk Menghadapi PSBS Biak

Minggu, 08 Maret 2026 – 13:39 WIB
Daftar Pemain Semen Padang Untuk Menghadapi PSBS Biak - JPNN.COM
Pelatih Semen Padang Imran Nahumarury. Foto: IG semenpadangfcid

jpnn.com - KULON PROGO - Juru kunci sementara klasemen Super League Semen Padang akan menantang tuan rumah PSBS Biak pada pekan ke-25 Super League di Stadion Maguwoharjo, Senin (9/3) malam WIB.

Itu merupakan laga pertama atau debut buat Pelatih Imran Nahumarury.

Imran datang menggantikan Dejan Antonic yang kena PHK manajemen Kabau Sirah -julukan Semen Padang.

Baca Juga:

Untuk laga timnya melawan PSBS Biak, Imran sudah memutuskan membawa 22 pemain.

Baca Juga:

Daftar Pemain Semen Padang Untuk Menghadapi PSBS Biak

Melihat susunan di papan klasemen, laga PSBS Biak vs Semen Padang sangat krusial.

Bertandang ke kandang PSBS Biak akan menjadi laga pertama Semen Padang bersama Imran Nahumarury.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Semen Padang  PSBS Biak Vs Semen Padang  Super League  klasemen Super League  Imran Nahumarury 
BERITA SEMEN PADANG LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp