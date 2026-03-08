Daftar Pemain Semen Padang Untuk Menghadapi PSBS Biak
Minggu, 08 Maret 2026 – 13:39 WIB
jpnn.com - KULON PROGO - Juru kunci sementara klasemen Super League Semen Padang akan menantang tuan rumah PSBS Biak pada pekan ke-25 Super League di Stadion Maguwoharjo, Senin (9/3) malam WIB.
Itu merupakan laga pertama atau debut buat Pelatih Imran Nahumarury.
Imran datang menggantikan Dejan Antonic yang kena PHK manajemen Kabau Sirah -julukan Semen Padang.
Untuk laga timnya melawan PSBS Biak, Imran sudah memutuskan membawa 22 pemain.
Melihat susunan di papan klasemen, laga PSBS Biak vs Semen Padang sangat krusial.