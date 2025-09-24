Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Daftar Pemain Timnas Indonesia untuk Menghadapi Arab Saudi dan Irak, 2 Bintang Tersisih

Rabu, 24 September 2025 – 23:09 WIB
Daftar Pemain Timnas Indonesia untuk Menghadapi Arab Saudi dan Irak, 2 Bintang Tersisih - JPNN.COM
Skuad Timnas Indonesia Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - PSSI resmi merilis daftar 28 pemain Timnas Indonesia yang akan menghadapi Arab Saudi dan Irak di babak keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung pada 8 hingga 14 Oktober mendatang.

Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert kembali mengandalkan sejumlah pemain yang berkiprah di luar negeri.

Namun, ada keputusan mengejutkan. Dua nama beken, Mees Hilgers dan Marselino Ferdinan, tidak termasuk dalam daftar skuad kali ini.

Meski tanpa Hilgers, kedalaman lini pertahanan Timnas Indonesia tetap solid. Kluivert masih memiliki sejumlah bek tangguh seperti Justin Hubner, Jay Idzes, Rizky Ridho, Jordi Amat, hingga Kevin Diks.

Sebaliknya, kabar menggembirakan datang dari lini depan. Ole Romeny yang sebelumnya mengalami cedera dipanggil untuk memperkuat sektor serangan Garuda.

Striker milik Oxford United itu diproyeksikan sebagai opsi utama di lini depan, bersaing dengan Ramadhan Sananta dan Mauro Zijlstra.

Di posisi penjaga gawang, Maarten Paes kembali mendapat kepercayaan setelah absen pada uji coba FIFA Matchday melawan Taiwan dan Lebanon.

