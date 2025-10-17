Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Moto GP

Daftar Pembalap MotoGP 2026 Lengkap, Ada yang Datang dan Pamit

Jumat, 17 Oktober 2025 – 10:10 WIB
Daftar Pembalap MotoGP 2026 Lengkap, Ada yang Datang dan Pamit - JPNN.COM
Daftar pembalap MotoGP 2026 lengkap. Foto: Sonny Tumbelaka/AFP

jpnn.com, JAKARTA - Musim MotoGP 2026 siap dimulai dengan aroma segar. Grid paling bergengsi di dunia balap motor itu kini sudah lengkap, dan seperti biasa—ada yang datang, ada pula yang pamit.

Salah satu nama paling mencuri perhatian tentu Toprak Razgatlioglu. Juara WSBK yang dikenal dengan gaya balap liar nan spektakuler ini akhirnya resmi naik kasta ke MotoGP.

Dia akan memperkuat Pramac Racing, berduet dengan Jack Miller. Kombinasi dua pembalap agresif ini diprediksi bakal jadi tontonan menarik di lintasan.

Di sisi lain, Miguel Oliveira justru melangkah ke arah sebaliknya. 

Pembalap Portugal itu pamit dari MotoGP dan akan memulai babak baru di WorldSBK. Sebuah “pertukaran jalur” yang unik antara dua dunia balap roda dua.

Tak hanya Toprak, MotoGP 2026 juga akan kedatangan darah muda: Diogo Moreira.

Pembalap muda asal Brasil itu resmi naik dari Moto2 dan akan membela LCR Honda Idemitsu, menggantikan Somkiat Chantra yang juga pindah ke WSBK bersama Honda.

Dengan masuknya dua nama baru ini, teka-teki yang sempat bikin paddock panas akhirnya terjawab.

MotoGP 2026 siap dimulai dengan aroma segar. Grid paling bergengsi di dunia balap motor itu kini sudah lengkap. Seperti biasa—ada yang datang, ada yang pamit

TAGS   MotoGP 2026  daftar pembalap motogp 2026  Toprak Razgatlioglu  Diogo Moreira 
