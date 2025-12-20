Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional

Daftar Penerima TOP Legislator Award 2025 dari SuaraPemerintah.ID, Selamat

Sabtu, 20 Desember 2025 – 20:24 WIB
Daftar Penerima TOP Legislator Award 2025 dari SuaraPemerintah.ID, Selamat
SuaraPemerintah.ID kembali menyelenggarakan Indonesia Parliamentary Forum 2025 yang dirangkaikan dengan Awarding Ceremony 3rd TOP Legislator Award 2025 – For Personal Branding. Foto: Source for jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - SuaraPemerintah.ID kembali menyelenggarakan Indonesia Parliamentary Forum 2025 yang dirangkaikan dengan Awarding Ceremony 3rd TOP Legislator Award 2025 – For Personal Branding.

Penganugerahan ini hasil kerja sama dengan TRAS N CO Indonesia konsultan riset digital.

Kegiatan ini merupakan bentuk apresiasi kepada anggota DPR RI yang dinilai berhasil membangun komunikasi publik serta personal branding yang kredibel dan berintegritas di era digital.

Mengusung tema “Personal Branding Strategies for Politicians in the Digital Era”, forum ini diselenggarakan pada Rabu, 17 Desember 2025 bertempat di The Sultan Hotel, Jakarta.

Acara tersebut dihadiri oleh para legislator, akademisi, praktisi komunikasi publik, serta berbagai pemangku kepentingan nasional.

Dalam sambutannya, CEO SuaraPemerintah.ID, Arief Munajad, menyatakan personal branding legislator tidak lagi dapat dipisahkan dari integritas dan tanggung jawab publik.

Dia menyebutkan di tengah derasnya arus informasi, peran seorang legislator tidak lagi hanya dinilai dari kebijakan yang dihasilkan, tetapi juga hadir di ruang publik, membangun komunikasi yang efektif, dan menghadirkan kepercayaan bagi masyarakat yang diwakilinya.

"Personal branding bukan sekadar citra, melainkan representasi nilai, karakter, dan integritas seorang pemimpin,” kata Arief Munajad dikutip JPNN.com, Sabtu (20/12).

SuaraPemerintah.ID kembali menyelenggarakan Indonesia Parliamentary Forum 2025 yang dirangkaikan dengan Awarding Ceremony 3rd TOP Legislator Award 2025

