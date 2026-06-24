Daftar Penghuni 32 Besar Piala Dunia 2026 Bertambah, Kolombia Jadi Pendatang Terbaru

jpnn.com - Peta tim yang akan tampil di fase gugur Piala Dunia 2026 mulai terbentuk. Tujuh negara telah memastikan tempat di babak 32 besar.

Kolombia menjadi tim paling anyar yang mengamankan tiket ke babak berikutnya setelah meraih kemenangan tipis 1-0 atas RD Kongo.

Gol tunggal Daniel Munoz cukup untuk membawa Los Cafeteros mengamankan tiga poin sekaligus menjaga catatan sempurna mereka di Grup K.

Sebelumnya, tim asuhan Nestor Lorenzo juga sukses mengatasi perlawanan Uzbekistan (3-1) pada laga pembuka.

Dua kemenangan beruntun membuat Kolombia mengoleksi enam poin memastikan tempat di babak 32 besar meski masih menyisakan satu pertandingan di fase grup.

Keberhasilan tersebut membuat Kolombia bergabung dengan enam negara lain yang lebih dahulu memastikan tempat di fase knockout.

Dari grup lain, dua tuan rumah Amerika Serikat dan Meksiko juga melaju mulus ke 32 besar.

Sementara itu, deretan tim unggulan seperti Argentina, Prancis, dan Jerman juga sukses lulus dari fase grup setelah meraih hasil sempurna dalam dua pertandingan.