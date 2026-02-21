Daftar Penghuni Pelatnas PBSI 2026 Resmi Dirilis, Siapa Saja Pendatang Baru?

jpnn.com - PBSI resmi memulai persiapan panjang menuju musim kompetisi 2026.

Melalui surat keputusan bernomor KEP/007/PBSI/I/2026, federasi bulu tangkis Indonesia itu menetapkan daftar atlet yang masuk program pelatihan nasional.

Sebanyak 74 pebulu tangkis terpilih dipanggil untuk mengikuti program pelatnas 2026.

Puluhan atlet tersebut disebar ke lima sektor, yakni tunggal putra, tunggal putri, ganda putra, ganda putri, serta ganda campuran.

Selain itu, mereka juga dibagi ke dalam dua kategori pembinaan, yaitu kelompok utama dan pratama.

Menariknya, dalam daftar tersebut terdapat tiga nama baru yang berhasil menembus pelatnas berkat pencapaian prestasi sepanjang tahun 2025.

Dari sektor tunggal putri, Mayla Cahya Afilian Pratiwi mendapat kepercayaan untuk naik level.

Adapun di nomor ganda putra, pasangan Alexius Ongkytama Subagio dan Aquino Evano Keneddy Tangka turut masuk radar pembinaan nasional.