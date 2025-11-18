Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional

Daftar Rute TransJakarta yang Disesuaikan Imbas Hujan dan Banjir

Selasa, 18 November 2025 – 19:29 WIB
Bus TransJakarta melewati banjir pada ruas jalan Satrio, Grogol, Jakarta Barat pada Rabu (29/1). Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - PT Transjakarta menyesuaikan layanan di sejumlah rute imbas ruas-ruas jalan yang tergenang di Jakarta selepas hujan sejak siang tadi.

Kepala Departemen Humas dan CSR Transjakarta Ayu Wardhani mengatakan bahwa penyesuaian itu dilakukan dalam bentuk pengalihan maupun perpendekan rute.

"Transjakarta menginformasikan adanya penyesuaian layanan operasional, baik berupa pengalihan maupun perpendekan rute, pada Selasa, 18 November 2025," ungkap Ayu dalam keterangan resmi,.Selasa (18/11).

Menurutnya, penyesuaian harus dilakukan karena bus tidak bisa melintasi ruas jalan yang tergenang air.

Penyesuaian juga dilakukan untuk menjamin keselamatan pelanggan dan kelancaran mobilitas.

"Transjakarta memohon maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi dan mengimbau pelanggan untuk menyesuaikan rencana perjalanan. Rute akan kembali normal setelah kondisi jalan memungkinkan," jelas Ayu.

Berikut daftar rute yang mengalami penyesuaian per pukul 15.15 WIB:

1. Rute Non-BRT 1M (Meruya–Blok M) 

