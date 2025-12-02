Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Daftar Satpas Polres yang Kini Sudah Bisa Layani SIM Nasional Presisi

Selasa, 02 Desember 2025 – 08:40 WIB
Daftar Satpas Polres yang Kini Sudah Bisa Layani SIM Nasional Presisi - JPNN.COM
Dirregident Korlantas Polri Brigjen Wibowo. Dok: NTMC Polri.

jpnn.com, JAKARTA - Direktorat Registrasi dan Identifikasi (Ditregident) Korlantas Polri merilis daftar lengkap satpas di seluruh Indonesia yang mulai 1 Desember 2025 resmi beroperasional dalam melayani penerbitan dan perpanjangan SIM melalui layanan digital SINAR (SIM Nasional Presisi).

Dirregident Korlantas Polri Brigjen Wibowo menjelaskan bahwa perluasan layanan ini merupakan bagian dari penguatan transformasi digital Polri khususnya di bidang pelayanan SIM.

“Seluruh Satpas ini telah siap melayani masyarakat secara digital melalui SINAR, sehingga akses pelayanan perpanjangan SIM menjadi semakin mudah, cepat, dan akuntabel,” ujar Brigjen Wibowo.

Baca Juga:

Wibodo menegaskan bahwa ditregident akan terus memperluas dan menyempurnakan layanan SINAR untuk memastikan pelayanan SIM yang lebih mudah, cepat, dan modern sesuai kebutuhan masyarakat. (cuy/jpnn)

Berikut daftar satpas polres yang mulai memberikan layanan SINAR:

Polda Sumatera Utara: Polrestabes Medan, Polres Simalungun, Polresta Deli Serdang, Polres Labuhan Batu.

Baca Juga:

Polda Sumatera Selatan: Polrestabes Palembang, Polres Banyuasin, Polres Musi Banyuasin, Polres Ogan Komering Ilir

Polda Sumatera Barat: Polresta Padang, Polresta Bukittinggi, Polres Payakumbuh, Polres Solok Kota.

Ditregident Korlantas Polri terus menggencarkan program SINAR atau SIM Nasional Presisi di seluruh satpas.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Satpas SIM  Sinar  SIM Nasional presisi  Korlantas Polri 
BERITA SATPAS SIM LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp