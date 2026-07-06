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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Daftar Top Skor Piala Dunia 2026: Harry Kane Mendekati Haaland, Messi dan Mbappe

Senin, 06 Juli 2026 – 17:22 WIB
Daftar Top Skor Piala Dunia 2026: Harry Kane Mendekati Haaland, Messi dan Mbappe - JPNN.COM
Gelandang timnas Inggris Jude Bellingham #10 dan striker Harry Kane #9 berselebrasi setelah tercipta gol ke gawang Meksiko saat pertandingan 16 besar Piala Dunia 2026 di Mexico City Stadium, Mexico, Senin (6/7/2026). (X/FIFAWorldCup)

jpnn.com - JAKARTA - Berikut daftar top skor Piala Dunia 2026 hingga Senin (6/7) WIB.

Penyerang Inggris Harry Kane mendekati tiga teratas Top Skor Piala Dunia 2026 yang dihuni Erling Haaland, Lionel Messi dan Kylian Mbappe.

Hary Kane kini membukukan enam gol, masih tertinggal dari Haaland, Messi dan Mbappe yang sama-sama mengoleksi tujuh.

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Berdasarkan laporan top skor Piala Dunia 2026 dalam laman resmi FIFA yang dipantau di Jakarta, Senin (6/7), Kane menambah satu gol yang membuat Tiga Singa menyingkirkan Meksiko 3-2 untuk melaju ke babak perempat final.

Posisi puncak top skor menjadi milik penyerang Prancis Kylian Mbappe yang unggul dua assist atas kapten Argentina Messi dan striker Norwegia Haaland.

Sementara itu, Ousmane Dembele (Prancis) Mikel Oyarzabal (Spanyol), dan Jude Bellingham (Inggris), juga masuk dalam perburuan Sepatu Emas setelah masing-masing mengemas empat gol.

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Selain itu, Johan Manzambi dari Swiss, Folarin Balogun dari Amerika Serikat, megabintang Portugal Cristiano Ronaldo, serta Ismael Saibari dari Maroko masing-masing mengoleksi tiga gol.

Kemudian, Brembo Embolo, Ruben Vargas (Swiss), Romelu Lukaku, Leandro Trossard, dan Youri Tielemans (Belgia), Maxi Araujo (Argentina), Bradley Barcola (Prancis), Soufiane Rahimi (Maroko), dan Daniel Munoz (Kolombia) juga masih bersaing dalam perebutan Sepatu Emas dengan membukukan dua gol.

Daftar sementara top skor Piala Dunia 2026, Harry Kane mendekati Haaland, Messi dan Mbappe.

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TAGS   Piala Dunia 2026  top skor Piala Dunia 2026  daftar top skor Piala Dunia 2026  Harry Kane  Kylian Mbappe  Lionel Messi  Erling Haaland 
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