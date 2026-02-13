Close Banner Apps JPNN.com
Otomotif - Mobil

Daftar Ubahan di Mitsubishi Destinator 55th Anniversary Edition

Jumat, 13 Februari 2026 – 05:52 WIB
Daftar Ubahan di Mitsubishi Destinator 55th Anniversary Edition - JPNN.COM
Mitsubishi Destinator 55th Anniversary Edition di IIMS 2026. Foto: ridho

jpnn.com, JAKARTA - Momen ulang tahun ke-55 di Indonesia, dimanfaatkan Mitsubishi Motors dengan menghadirkan edisi spesial: Mitsubishi Destinator 55th Anniversary Edition.

SUV 7-penumpang itu diperkenalkan di ajang Indonesia International Motor Show 2026 (IIMS 2026) sebagai simbol apresiasi atas kepercayaan konsumen tanah air selama lebih dari lima dekade.

Model berbasis varian tertinggi, Destinator Ultimate Premium. Secara tampilan, bahasa desain Dynamic Shield tetap menjadi identitas kuat di bagian depan.

Ground clearance tinggi dan proporsi bodi medium SUV membuatnya relevan untuk kondisi jalan Indonesia, baik harian maupun perjalanan luar kota.

Sentuhan eksklusif jadi pembeda utama. Ada emblem khusus “55th Anniversary Edition”, aksen hitam glossy, aero kit tambahan, hingga ambient lighting kabin.

Nuansa premium juga terasa lewat panoramic sunroof, head unit 12,3 inci, digital instrument cluster, hingga jok material premium dengan konfigurasi fleksibel tujuh penumpang.

Dari sisi keselamatan, fitur Diamond Sense sudah lengkap: 6 airbags, ABS + EBD + BA, Active Stability Control, Blind Spot Warning, Rear Cross Traffic Alert, Adaptive Cruise Control, hingga Forward Collision Mitigation.

Tambahan e-mirror dengan DVR makin menunjang visibilitas.

TAGS   Mitsubishi  Mitsubishi Destinator 55th  destinator iims 2026  SUV Mitsubishi 
