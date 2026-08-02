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JPNN.com - Artikel - Opini

Dagelan Politik Jokowi di Panggung Raja-Rajaan

Oleh: Arianto Zany Namang - Koordinator Kelompok Diskusi Anadeo

Minggu, 02 Agustus 2026 – 18:07 WIB
Dagelan Politik Jokowi di Panggung Raja-Rajaan - JPNN.COM
Koordinator Kelompok Diskusi Anadeo, Arianto Zany Namang. Foto: Source for JPNN.com

jpnn.com - Legenda Gajah Mada dan Sumpah Palapa ditanam kuat-kuat sejak SD, disuruh hafal di luar kepala.

Indoktrinasi tentang Gajah Mada itu dibuat lengkap dengan wajah rekaan M. Yamin yang konon mirip wajahnya sendiri.

Tentu saja ini bukan semata-mata anekdot lucu, tetapi contoh klasik invented tradition: tradisi yang sengaja diciptakan untuk melayani kepentingan kekuasaan, lalu dijual seolah sudah betul-betul sakral sejak dulu kala.

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Namun, sejarah memang soal tafsir. Soal sudut pandang.

Kekuasaan tertentu akan menggunakannya untuk menghegomoni rakyat demi melanggengkan libido kuasanya.

Faktanya sederhana: Indonesia adalah gabungan ratusan kerajaan kecil dan komunitas adat yang tak pernah tunggal.

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Ada ribuan tradisi dan budaya, bahasa dan suku. Sukarno-lah yang merajutnya di bawah panji nasionalisme sipil modern bukan di bawah klaim monarki dalam wujud apapun.

Delapan dekade kemudian, arahnya justru berbalik. Max Weber membedakan otoritas legal-rasional (bersumber dari jabatan) dan otoritas tradisional (bersumber dari adat).

Indonesia adalah gabungan ratusan kerajaan kecil dan komunitas adat yang tak pernah tunggal.

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TAGS   Jokowi  raja  dagelan politik  Arianto Zany Namang 
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