Dahlan Dahlan

jpnn.com - Dahlan sekarang sudah kelas enam SD. Anaknya pintar. Ingin masuk SMP di Jawa. Pun saudara kembarnya yang lahir perempuan: Benyah Gresyah Queen Hesegem.

Saya bertemu Dahlan kemarin sore. Di Wamena –ibu kota Provinsi Papua Pegunungan.

Saya ingat waktu ia baru lahir dulu: saya gendong. Saya pangku. Berarti itu sudah lebih 12 tahun lewat.

Selama itu pula saya tidak pernah ke Wamena. Baru kemarin siang bisa ke sana lagi.

Ternyata Wamena masih sama: masih tetap jauh dari Jakarta. Total lima setengah jam penerbangan –melebihi ke Hong Kong atau Guangzhou.

Udara Wamena juga masih sama: sejuk sekali. Sekitar 17 derajat Celsius. Talasnya juga masih sama: enak sekali. Rasanya, talas Wamena-lah terenak di dunia.

Saya sering minta kiriman talas dari Wamena. Yang saya mintai tolong adalah bapaknya Dahlan: Pak Wolter Hesegem.