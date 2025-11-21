Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Dahlan Iskan

Dahlan Dahlan

Oleh: Dahlan Iskan

Jumat, 21 November 2025 – 07:32 WIB
Dahlan Dahlan - JPNN.COM
Dahlan Iskan. Foto: dok JPNN.com

jpnn.com - Dahlan sekarang sudah kelas enam SD. Anaknya pintar. Ingin masuk SMP di Jawa. Pun saudara kembarnya yang lahir perempuan: Benyah Gresyah Queen Hesegem.

Saya bertemu Dahlan kemarin sore. Di Wamena –ibu kota Provinsi Papua Pegunungan.

Dahlan Dahlan

Baca Juga:

Saya ingat waktu ia baru lahir dulu: saya gendong. Saya pangku. Berarti itu sudah lebih 12 tahun lewat.

Selama itu pula saya tidak pernah ke Wamena. Baru kemarin siang bisa ke sana lagi.

Ternyata Wamena masih sama: masih tetap jauh dari Jakarta. Total lima setengah jam penerbangan –melebihi ke Hong Kong atau Guangzhou.

Baca Juga:

Udara Wamena juga masih sama: sejuk sekali. Sekitar 17 derajat Celsius. Talasnya juga masih sama: enak sekali. Rasanya, talas Wamena-lah terenak di dunia.

Saya sering minta kiriman talas dari Wamena. Yang saya mintai tolong adalah bapaknya Dahlan: Pak Wolter Hesegem.

Dahlan sekarang sudah kelas enam SD. Anaknya pintar. Ingin masuk SMP di Jawa. Pun saudara kembarnya yang lahir perempuan: Benyah Gresyah Queen Hesegem.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Dahlan Iskan  Dahlan Dahlan  Wamena  Papua Pegunungan  pemekaran  Disway  Disway hari ini 
BERITA DAHLAN ISKAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp