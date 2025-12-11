Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Kriminal

Dahlia Dihajar Pasutri Tetangganya gegara Mendekati Mangga yang Jatuh dari Pohon

Kamis, 11 Desember 2025 – 05:33 WIB
Dahlia diduga menjadi korban pengeroyokan, didampingi suami melapor ke SPKT Polrestabes Palembang, Rabu (10/12/2025). Foto: source for JPNN.com.

jpnn.com - PALEMBANG - Dahlia (43) warga Jalan Talang Pete Rimba Malang, Kecamatan Plaju, Kota Palembang, Sumatera Selatan, diduga dikeroyok oleh sepasang suami istri (pasutri) yang tak lain adalah tetangganya sendiri, Rabu (10/12/2025) sekitar pukul 09.30 WIB.

Peristiwa pengeroyokan tersebut bermula saat Dahlia mendekati buah mangga yang jatuh dari pohon.

Akibat peristiwa pengeroyokan dialaminya, korban harus alami luka di belakang kepala dan gigi depan bagian bawah patah.

Baca Juga:

Tak hanya itu, korban mengaku juga diludahi pasutri yang masih tetangganya sendiri.

Tidak terima peristiwa pengeroyokan dialami istrinya, suami korban, Supriadi (39), melapor ke SPKT Polrestabes Palembang.

Dengan kondisi masih lemas dibantu menggunakan kursi roda, di hadapan petugas korban mengaku bahwa awalnya dirinya terlibat cekcok dengan terlapor inisial NC gegara buah mangga yang jatuh dari pohon di belakang rumahnya.

Baca Juga:

"Saya diejek karena mendekati buah mangga yang jatuh dari pohon. Lalu, wajah saya diludahi. Saya tidak terima. Kemudian, terlapor NC memanggil istrinya, yakni SH dan bersamaan memukuli saya," demikian pengakuan Dahlia.

Supriadi mengungkap bahwa saat kejadian, dirinya sedang di dalam rumah dan keluar mendengar teriakan istrinya yang sudah dalam keadaan terguling dan bersimbah darah.

Gegara mendekati buah mangga yang jatuh dari pohon, Dahlia warga Palembang diduga dikeroyok sepasang suami istri (pasutri).

TAGS   pengeroyokan  Pasutri  Palembang  polrestabes pelambang 
