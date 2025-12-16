Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Daerah

Dahlia Handayani Gantung Diri di Kamar Mandi

Selasa, 16 Desember 2025 – 17:35 WIB
Dahlia Handayani Gantung Diri di Kamar Mandi - JPNN.COM
Jajaran dari Polsek Seberang Ulu II Palembang saat menunjukkan dinding korban gantung diri. Foto: source for JPNN.com.

jpnn.com - PALEMBANG - Seorang remaja putri yang diketahui bernama Dahlia Handayani (17) gantung diri di kayu dinding kamar mandi di rumahnya di Jalan Jaya 7, Lorong Lematang Serasan, Kelurahan 16 Ulu, Kecamatan SU II Palembang, Selasa (16/12), sekitar pukul 14.00 WIB. 

Tewasnya korban pertama kali ditemukan sang adik, yakni Hani Ayu Anggraeni saat hendak ke dalam kamar mandi buang air kecil. Melihat pintu tertutup rapat, Hani pun memanggil. Namun, tidak ada jawaban. 

"Tadi saya mau ke kamar mandi, tetapi kamar mandi terkunci. Saya panggil ada siapa di dalam, tetapi tidak sahutan dari dalam kamar mandi," ujar Hani.

Karena tidak ada jawaban, Hani pun curiga dan mencoba melihat ke dalam kamar mandi tersebut. 

"Curiga, Pak. Kamar mandi terkunci lalu saya melihat. Ternyata setelah dilihat dari sela-sela kamar mandi, kakak saya sudah tergantung dengan tali sepatu," ujar Hani. 

Seusai melihat peristiwa tersebut, Hani pun memanggil saudaranya dan membuka pintu kamar mandi serta menurunkan korban yang tergantung.

"Saya panggil saudara saya, Pak. Lalu kami menurunkan kakak," kata Hani. 

Tak berselang lama, warga, Ketua RT dan Ketua RW datang ke lokasi kejadian bersama pihak kepolisian Polsek SU II dan piket SPKT, Inafis, reksrim Polrestabes Palembang untuk melakukan olah TKP. 

Dahlia Handayani remaja putri mengakhiri hidup dengan cara gantung diri. Akhir-akhir ini memang sering mencari pisau.

