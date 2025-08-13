Dahlia Poland dan Fandy Christian Pisah Ranjang Sejak Mei

Rabu, 13 Agustus 2025 – 15:44 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Pasangan selebritas Dahlia Poland dan Fandy Christian sudah pisah rumah sejak Mei 2025, lalu.

Hal tersebut diungkapkan oleh kuasa hukum Dahlia Poland, Wayan Vajra Fhany Jaya melalui konferensi pers via zoom.

Meskipun masih sama-sama berdomisili di Bali, Wayan menyebut Dahlia tinggal di kecamatan yang berbeda dengan Fandy.

Tak hanya itu, Wayan menyebut pasangan tersebut sudah pisah ranjang jauh sebelum tak lagi seatap.

"Kalau pisah ranjang sudah lama, sih, dari sekitar awal tahun ini. Kalau enggak salah dari cerita Mbak Dahlia, pisah rumahnya itu dari Mei," kata Wayan, baru-baru ini.

Wayan menjelaskan Dahlia yang memutuskan keluar dari rumah, karena sudah tidak tahan dengan permasalahan rumah tangga.

Dahlia memutuskan untuk berkonsultasi dengan kuasa hukumnya, yang kemudian membantunya dalam proses perpisahan ini.

"Mbak Dahlia pergi, ada mungkin permasalahan yang mungkin tidak bisa mampu ditahan oleh Ibu Dahlia," tuturnya.