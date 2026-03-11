Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Dahnil Sebut Pemerintah Pertimbangkan Tunda Keberangkatan Haji 2026

Rabu, 11 Maret 2026 – 15:19 WIB
Dahnil Sebut Pemerintah Pertimbangkan Tunda Keberangkatan Haji 2026 - JPNN.COM
Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia Mochamad Irfan Yusuf dan Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak saat rapat kerja dengan Komisi VIII DPR di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan pemerintah membuka opsi penundaan keberangkatan jemaah haji 2026.

Opsi itu dipertimbangkan mengingat terjadinya konflik antara Israel-Amerika Serikat dan Israel yang berdampak pada wilayah di Timur Tengah.

“Kalau kemudian membahayakan jemaah misalnya membahaya keselamatan maka skenario untuk menunda bisa jadi muncul apabila keselamatan warga negara kita terancam,” ucap Dahnil di Istana Negara, pada Selasa (10/3).

Baca Juga:

Selain opsi penundaan keberangkatan ibadah haji, dibuka pilihan perubahan rute penerbangan apabila jalur utama dinilai tidak aman.

“Kami siapkan rute penerbangannya berubah misalnya itu tentu bicara dengan otoritas penerbangan dan otoritas baik itu Saudi Arabia maupun berbagai negara yang nanti mempertimbangkan rute penerbangan,” kata dia.

Sementara itu, imbas konflik di Timur Tengah, pemerintah juga mengimbau masyarakat untuk menunda keberangkatan umrah.

Baca Juga:

“Memang sementara ini terkait dengan keberangkatan umrah masih dalam peraturan mengimbau untuk menunda keberangkatan karena eskalasi dari konflik kita tidak tahu perkembangannya,” tuturnya.

Sedangkan untuk jemaah umrah yang saat masih berada di Arab Saudi, akan didampingi agar dapat kembali ke Tanah Air dengan aman.

Opsi itu dipertimbangkan mengingat terjadinya konflik antara Israel-Amerika Serikat dan Israel yang berdampak pada wilayah di Timur Tengah.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   haji  tunda keberangkatan  Dahnil Anzar Simanjuntak  Wamenhaj  keberangkatan haji 
BERITA HAJI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp