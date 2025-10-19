Dahsyat, Gunung Ibu Semburkan Abu Vulkanik

jpnn.com, TERNATE - Gunung Ibu kembali erupsi dengan menyemburkan abu vulkanik hingga 600 meter di atas puncak gunung, Minggu (19/10).

Pos Pengamatan Gunung Api (PGA) Ibu di Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara, melaporkan saat ini gunung api setinggi 1.325 meter dari permukaan laut itu berada pada Status Level II atau Waspada.

"Erupsi sekitar pukul 10.09 WIT dengan tinggi kolom abu teramati hingga 600 meter," kata petugas PGA Ibu Richard Chaniago dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Ternate, Minggu.

Dia menjelaskan erupsi Gunung Ibu menyemburkan kolom abu yang teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal condong ke arah Barat Laut.

"Erupsi ini terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 10 mm dan durasi ± 1 menit 6 detik," ujarnya.

Dia meminta masyarakat di sekitar Gunung Ibu dan pengunjung maupun wisatawan, agar tidak beraktivitas di dalam radius 2,0 kilometer dan perluasan sektoral berjarak 3,5 kilometer ke arah bukaan kawah di bagian Utara dari kawah aktif Gunung Ibu.

"Jika terjadi hujan abu, masyarakat yang beraktivitas di luar rumah disarankan untuk menggunakan pelindung seperti masker dan kacamata, agar terhindar paparan abu vulkanik itu," katanya. (antara/jpnn)