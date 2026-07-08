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JPNN.com - Politik

Dahulu Bersama PKS, Komedian Narji Kini Masuk PSI

Rabu, 08 Juli 2026 – 20:01 WIB
Dahulu Bersama PKS, Komedian Narji Kini Masuk PSI - JPNN.COM
Ketua DPP PSI Bidang Politik Bestari Barus. Dokumentasi pribadi

jpnn.com - Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Bestari Barus menyebut komedian Sunarji atau Narji resmi bergabung ke parpol yang dipimpin Kaesang Pangarep itu.

Eks anggota DPRD Jakarta itu menyebut pada 5 Juli 2026 DPW PSI Banten menggelar sunatan massal yang dihadiri Narji. 

Menurutnya, Narji menyatakan kesediaan bergabung setelah DPW PSI Banten menyelesaikan kegiatan.

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"Menyatakan bergabung dan kemudian ada penjaketan simbolis yang dilakukan di sana. Begitu," kata Bestari saat dihubungi, Rabu (8/7).

Diketahui, Narji sebelumnya berstatus sebagai kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan sempat mendaftar sebagai caleg Dapil X Jawa Tengah (Jateng) dari parpol yang sama. 

Bestari mengaku tak paham alasan Narji berpindah partai dari PKS ke PSI, karena hal demikian menjadi ranah privat.

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"Jadi, tentu Narji punya alasannya sendiri. Silakan ditanyakan kepada Narji," ungkapnya. 

Dia mengatakan PSI menyambut positif bergabungnya Narji ke partai berlambang Gajah demi memenangkan parpol pada 2029.

Ketua DPP PSI Bestari Barus menyebut Sunarji resmi bergabung ke parpol yang dipimpin Kaesang Pangarep itu pada Minggu (5/7) kemarin.

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TAGS   Narji  Komedian  PSI  PKS  Bestari Barus  Sunarji 
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