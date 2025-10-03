Close Banner Apps JPNN.com
Otomotif - Mobil

Daihatsu Bakal Pamer 3 Mobil Modifikasi di IMX 2025

Jumat, 03 Oktober 2025 – 00:18 WIB
Mobil modifikasi Daihatsu Ayla Retro Future yang modern & stylish bakal mejeng di IMX 2025. Foto Daihatsu

jpnn.com, JAKARTA - Astra Daihatsu Motor menunjukkan komitmennya untuk mendekatkan diri kepada masyarakat, khususnya para kawula muda.

Hal itu ditunjukan dengan berpartisipasi Daihatsu di ajang Indonesia Modification Expo (IMX) yang berlangsung di ICE BSD, Tangerang pada 10–12 Oktober 2025.

Dalam pameran itu, Daihatsu makan menampilkan empat unit mobil yang terdiri dari 3 unit modifikasi dan 1 unit model terbaru.

Adapun jajaran mobil yang akan tampil, yaitu satu modifikasi Gran Max Taft Guy dengan konsep strong and adventurous hasil kolaborasi bersama Gofar Hilman dan NMAA (National Modificator; Aftermarket Association).

Ada juga satu unit Gran Max City Pop tampil dengan nuansa retro pop penuh gaya yang terinspirasi dari Daihatsu Hijet klasik sekaligus sebagai sahabat perjalanan grup band lokal ternama D’MASIV dalam berkarya dan menyebarkan kebahagiaan lewat musik.

1 unit Ayla Retro Future dengan perpaduan gaya klasik dan sentuhan modern yang stylish dan menginspirasi.

Pada ajang itu Daihatsu juga menampilkan 1 unit model terbaru yang terus mendapat sambutan positif dari masyarakat Indonesia, yakni Daihatsu Rocky e-Smart Hybrid yang merupakan kendaraan Hybrid pertama Daihatsu di Indonesia dengan slogan Believe in Real.

Kehadiran Rocky Hybrid itu sebagai bentuk komitmen mereka dalam mendukung carbon neutral melalui penyediaan mobil ramah lingkungan.

Daihatsu ikut berpartisipai di IMX 2025 dengan memamerkan 3 unit modifikasi. Simak selengkapnya di sini.

