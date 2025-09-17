Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Otomotif - Komersial

Daihatsu Gran Max Blind Van Hadir dengan Transmisi Otomatis, Pakai Mesin Baru

Rabu, 17 September 2025 – 15:52 WIB
PT Astra Daihatsu Motor (ADM) resmi meluncurkan Gran Max Blind Van 1.5 A/T (Automatic Transmission) di Pantai Indah Kapuk (PIK) pada Rabu (17/9). Foto: ADM

jpnn.com, KOTA TANGERANG - PT Astra Daihatsu Motor (ADM) resmi meluncurkan Gran Max Blind Van 1.5 A/T (Automatic Transmission) di Pantai Indah Kapuk (PIK) pada Rabu (17/9).

Kehadiran model tersebut untuk menjawab kebutuhan pengusaha yang menginginkan kendaraan yang aman dan nyaman.

Model itu hadir dengan satu-satunya di kelasnya yang hadir dengan transmisi otomatis langsung dari pabrikan guna mempermudah mobilitas pengusaha dalam mengantarkan barang atau produk hingga ke pelanggan.

Marketing Director and Corporate Communication Director ADM Sri Agung Handayani meilihat bahwa dunia usaha kini menuntut kendaraan operasional yang bukan hanya kuat, tetapi juga nyaman dan aman.

"Untuk itu Gran Max Blind Van 1.5 A/T hadir sebagai bentuk apresiasi kami sekaligus komitmen untuk terus menghadirkan kendaraan operasional yang memenuhi kebutuhan bisnis modern,” ujar Sri Agung Handayani saat peluncuran, Kamis.

Gran Max Blind Van 1.5 AT hadir dengan mesin baru berkapasitas 1.500 cc Dual VVT-i yang menawarkan tenaga 97 HP dan torsi 134 Nm.

Dibandingkan varian 1.3, performanya meningkat 9%, menjadikannya pilihan tangguh bagi pelaku usaha yang membutuhkan kendaraan operasional lebih bertenaga.

Dipadukan dengan transmisi otomatis, pengalaman berkendara semakin praktis, terutama di jalanan padat perkotaan.

