Daihatsu Serahkan Rocky Hybrid ke Garasi Konsumen

Minggu, 23 November 2025 – 00:13 WIB

jpnn.com, TANGERANG - Astra Daihatsu Motor (ADM) menyerahkan tiga unit Rocky Hybrid pertama kepada konsumen secara simboli di ajang Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) di ICE BSD, Tangerang.

Daihatus Rocky Hybrid yang dirilis pada GIIAS 2025 itu mendatkan sambutan positif dari masyarakat di Indonesia. Mobil ramah lingkungan itu bahkan sudah terpesan ratusan unit sejak dirilis pada Juli lalu.

“Saatnya kami memberikan yang terbaik melalui penyerahan kepada konsumen yang diwaklili oleh 3 pelanggan pertama Rocky Hybrid yang telah menantikan mobil ini sejak awal pemesanan,” ujar Marketing and Corporate Communication Director PT Astra Daihatsu Motor, Sri Agung Handayani.

Rocky Hybrid mengusung teknologi e-Smart Hybrid yang memberikan sensasi berkendara ala mobil listrik dengan mesin bensin yang berfungsi sebagai generator untuk mengisi daya baterai.

Mobil ini sangat praktis tanpa perlu charging atau mengisi daya listrik.

Rocky Hybrid menyematkan mesin 1.2L WA-VEX baterai Hybrid sebesar 177,6 volt mampu menghasilkan daya 106 PS dan torsi maksimum hingga 170 Newton meter

Tenaga mesin itu membuat Rocky Hybrid menjadi salah satu mobil dengan torsi terbesar di kelasnya.

Rocky Hybrid hadirkan 5 keunggulan utama, seperti Excellent Fuel Efficiency, Low Emission, Responsive Acceleration, Advanced Safety, dan Fun Drive Sensation.