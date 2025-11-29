DAIKIN Berikan Penghargaan Kepada Pegiat Desain Interior dan Arsitektur

jpnn.com, JAKARTA - PT Daikin Airconditioning Indonesia (DAIKIN) memberikan penghargaan kepada pegiat desain interior dan arsitektur yang memadukan unsur estetika dengan perhatian pada sistem tata udara dalam karya bagi hunian ideal dan bangunan Food & Beverage (F&B).

Hal ini menjadi puncak perhelatan kompetisi DAIKIN Designer Awards 2025 di Jakarta pada Kamis (27/11/2025).

Sejumlah 21 penghargaan diberikan mewakili tujuh kategori dalam kompetisi yang dibuka sejak April lalu.

Baca Juga: DAIKIN Resmikan Showroom Proshop Kedua di Semarang

Keseluruhannya dipilih dari sekitar 1.700 pendaftar yang jumlahnya terbilang terus mengalami peningkatan pada setiap tahunnya.

“Tak hanya menjadi penanda makin tingginya animo untuk menjadi peserta kompetisi ini, terus meningkatnya jumlah peserta menunjukkan semakin meluasnya inspirasi bagi lahirnya desain ruang hidup ideal yang memberikan perhatian pada keindahan sekaligus tata udara di dalamnya. Hal yang menjadi tujuan utama kami dalam perhelatan kompetisi ini,” ujar Presiden Direktur PT Daikin Airconditioning Indonesia Shinji Miyata di sela-sela acara malam penganugerahan, Shinji Miyata.

Lebih lanjut, Shinji Miyata menyatakan peningkatan jumlah peserta ini juga tak lepas dari konsistensi DAIKIN dalam melakukan pengembangan pada tiap perhelatannya.

Baca Juga: DAIKIN dan Pemerintah Bersinergi Tingkatkan Kompetensi Pendidikan Vokasi

Bahkan pada tahun ini, sebagai tahun kelima penyelenggaraannya, DAIKIN membuat tonggak baru dengan membawa kompetisi tahunan ini ke tingkat lebih luas melalui kolaborasi Indonesia dan Malaysia.

“Kami berharap kolaborasi ini menjadi awal bagi harapan yang sama. Semakin menyebarnya inspirasi hunian dan bangunan komersial ideal yang mengedepankan sistem tata udara dan unsur estetika di tingkat ASEAN,” ujar Shinji Miyata lagi.