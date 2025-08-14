DAIKIN Berkolaborasi Dengan APITU Kembangkan Kompetensi Teknisi Tata Udara di Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - PT Daikin Airconditioning Indonesia (DID) siap berkolaborasi dengan Asosiasi Praktisi Pendingin dan Tata Udara Indonesia (APITU) dalam upaya pengembangan kompetensi teknisi tata udara di Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Presiden Direktur PT Daikin Airconditioning Indonesia Shinji Miyata saat berbicara di tengah penyelenggaraan APITU Berbagi XIII di ROBINSON Resort Cisarua, Bogor (13/8).

“Peningkatan kompetensi ini diperlukan mengingat peran sentral teknisi sejalan dengan perkembangan dan tantangan industri tata udara, khususnya di Indonesia,” ujar Shinji.

Menurutnya, peran sentral teknisi tak lepas dari posisi mereka yang langsung berhadapan dengan pengguna dalam alur bisnis industri HVAC.

“Tak seperti perangkat elektronik lainnya yang dapat langsung digunakan, proses instalasi maupun perawatan perangkat pendingin dan tata udara membutuhkan kompetensi khusus yang akan terkait erat dengan kepuasan pengguna. Disinilah peran sentral teknisi dalam industri ini,” tutur Shinji Miyata.

Hal inilah yang menjadi alasan DAIKIN memberikan dukungan pada penyelenggaraan APITU Berbagi XIII.

Sebagai kegiatan tahunan berskala besar yang digelar pada 12-14 Agustus 2025, acara ini menjadi lebih dari sekadar ajang silaturahmi anggota dan pengurus APITU dari seluruh daerah di Indonesia, melainkan juga wadah pertukaran ilmu, peningkatan keterampilan, dan pembahasan inovasi terbaru di industri tata udara di Indonesia.

Membawa tema ‘Bersama Berinovasi Dalam Penerapan Teknologi dan Manajemen Profesional’, rangkaian acara meliputi berbagai seminar dengan narasumber dari pelaku industri dan akademisi, serta kompetisi keterampilan teknisi.