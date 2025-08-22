Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Artikel - Opini

DAIKIN dan Pemerintah Bersinergi Tingkatkan Kompetensi Pendidikan Vokasi

Jumat, 22 Agustus 2025 – 09:16 WIB
Direktur PT Daikin Airconditioning Indonesia Budi Mulia pada acara penandatangan nota kesepahaman atau MoU antara DAIKIN dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah baru-baru ini. Foto: Source for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - PT Daikin Airconditioning Indonesia (DAIKIN) menyatakan kesiapannya memperkuat sinergi dengan pemerintah dalam upaya peningkatan kompetensi pendidikan vokasi.

Pernyataan ini disampaikan Budi Mulia, Direktur PT Daikin Airconditioning Indonesia menyusul penandatanganan nota kesepahaman antara DAIKIN dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah baru-baru ini.

Menurut Budi Mulia, Nota kesepahaman ini merupakan penguatan dari komitmen DAIKIN dalam kolaborasinya dengan institusi pendidikan vokasi.

“Tak berjalan sporadis, namun dalam kerangka kuat yang bersinergi dengan pemerintah demi peningkatan kompetensi pendidikan vokasi di Indonesia,” ujar Budi Mulia.

Berlandaskan nota kesepahaman ini, menurut Budi Mulia, perusahaan tengah menyusun berbagai peningkatan kolaborasi yang telah berjalan dengan berbagai Sekolah Menengah Kejuruan di Indonesia sebelumnya dan perluasan pada institusi pendidikan vokasi lainnya.

Lebih dalam terkait nota kesepahaman antara DAIKIN dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ini, dilakukan melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus.

Dalam nota kesepahaman yang berlangsung sepanjang tiga tahun sejak mendatang ini, mencakup delapan ruang lingkup.

Termasuk didalamnya penyelarasan kurikulum, peningkatan kompetensi peserta didik dan tenaga pengajar, penyediaan sarana dan prasarana, pelaksanaan sertifikasi industri, penyediaan praktik kerja lapangan dan magang, hingga penyerapaan tenaga kerja bagi peserta didik yang telah lulus.

