DAIKIN Hadirkan 1.000 AC Nusantara Prestige Dengan Harga Istimewa

Senin, 18 Agustus 2025 – 12:02 WIB
DAIKIN Hadirkan 1.000 AC Nusantara Prestige Dengan Harga Istimewa - JPNN.COM
PT Daikin Airconditioning Indonesia (DID) membuka penawaran khusus dengan harga istimewa untuk pembelian 1.000 unit AC terbaru DAIKIN. Foto dok Daikin

jpnn.com, JAKARTA - PT Daikin Airconditioning Indonesia (DID) membuka penawaran khusus dengan harga istimewa untuk pembelian 1.000 unit AC terbaru DAIKIN.

Penawaran ini berjalan melalui opsi trade-in yang mengajak konsumen menukarkan AC miliknya dengan pilihan tiga model AC di bawah seri Nusantara Prestige.

Program yang berjalan di bawah tajuk MERDEKA Nusantara ini berlangsung sebulan mulai 16 Agustus 2025.

“Bertepatan dengan perayaan kemerdekaan Indonesia, lebih dari sekedar tujuan pemasaran, program ini dimaksudkan untuk membangun dan meningkatkan kebanggaan masyarakat terhadap AC produksi Indonesia yang dibuat dengan standar teknologi dan kualitas global,” ujar Alexander Eko Wibowo, Asisten General Manager PT Daikin Airconditioning Indonesia.

Seri pertama AC DAIKIN produksi Indonesia, Nusantara Prestige ini diproduksi di pabrik DAIKIN yang berada di kawasan Cikarang, Jawa Barat.

Menjadi pabrik AC hunian dengan skala produksi penuh pertama di Indonesia, seri Nusantara Prestige memiliki tiga model di bawahnya yang dibuat seturut tantangan dan kebutuhan masyarakat Indonesia dalam pemilikan AC.

DAIKIN menyiapkan lima manfaat bagi peminatnya. Selain manfaat utama berupa cashback trade-in yang nominalnya hingga Rp2,500,000, program ini juga membebaskan pesertanya dari biaya membongkar AC lama miliknya untuk mengikuti program ini.

“Mewakili upaya kami dalam memberikan pengalaman terbaik untuk mulai menggunakan AC Nusantara Prestige. Kami tak hanya siap menukar AC lama dengan cashback tinggi, tapi juga membebaskan konsumen dari biaya bongkar AC lamanya,” ujar Alexander.

DAIKIN bahkan memberikan terapan cashback khusus pada model AC BETA Inverter yang membuatnya memiliki tingkat harga sama dengan model AC SMS.

