DAIKIN Hadirkan AC Nusantara Prestige di Business Matching Produk Dalam Negeri 2025

jpnn.com, JAKARTA - DAIKIN berpartisipasi dalam acara Business Matching Produk Dalam Negeri 2025.

Acara yang digelar oleh Kementerian Perindustrian ini berfokus untuk memperkuat penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) melalui optimalisasi pengadaan pemerintah.

Dalam kesempatan ini, DAIKIN menghadirkan produk andalan sekaligus produk perdana yang diproduksi langsung di Indonesia, AC Nusantara Prestige dengan ketiga seri yakni ALPHA, BETA, dan Super Mini Split (SMS).

Direktur PT Daikin Airconditioning Indonesia dan PT Daikin Industries Indonesia, Budi Mulia menyampaikan DAIKIN berkomitmen untuk terus adaptif terhadap perkembangan industri guna memberikan produk terbaik yang sejalan dengan regulasi pemerintah.

“Beberapa waktu lalu kami baru saja mendapatkan Sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI) yang baru untuk seluruh model AC Nusantara Prestige. Upaya-upaya seperti ini merupakan komitmen kami untuk terus mengikuti perkembangan industri dan menjadi wujud nyata sinergi kami bersama pemerintah untuk membangun pertumbuhan industri dalam negeri,” tuturnya.

Budi menyampaikan produk AC Nusantara Prestige memiliki nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) mencapai lebih dari 40%.

Tak hanya itu, DAIKIN juga telah mengantongi Sertifikat TKDN yang menjadi simbol komitmen nyata DAIKIN dalam membangun ekosistem industri yang berpihak pada penggunaan komponen lokal, pelibatan UMKM, serta pengurangan emisi karbon dalam proses pembuatan produknya.

Guna mendorong penguatan P3DN, Kementerian Perindustrian menyediakan e-katalog khusus produk lokal, di mana AC Nusantara Prestige menjadi salah satu produk yang telah terdaftar di dalamnya.