DAIKIN Resmikan Showroom Proshop Kedua di Semarang

jpnn.com, JAKARTA - Langkah ekspansi PT Daikin Airconditioning Indonesia (DAIKIN) dalam memasarkan lini produk AC Home Central masih terus berlanjut.

Hal ini dilakukan dengan terus menambah keberadaan DAIKIN Proshop Showroom yang menjadi kanal pemasaran utama solusi tata udara bagi hunian modern dan bangunan light commercial ini ke berbagai wilayah di Indonesia.

Terbaru, bermitra dengan CV Rajawali Putera Utama, perusahaan solusi tata udara ini meresmikan pembukaan DAIKIN Proshop Showroom di Semarang, Jawa Tengah pada Rabu (17/9).

Ini merupakan peresmian DAIKIN Proshop Showroom ke-2 di Semarang yang sekaligus menjadikannya ke-43 di Indonesia.

“Peresmian ini menjadi wujud nyata komitmen DAIKIN dalam memperluas budaya baru dalam penciptaan solusi tata udara yang tak hanya mengedepankan performa, namun juga unsur estetika,” ujar Shinji Miyata, Presiden Direktur PT Daikin Airconditioning Indonesia dalam sambutannya pada acara pembukaan showroom DAIKIN Proshop tersebut.

Pernyataan ini terkait keunggulan AC Home Central DAIKIN sebagai lini produk utama dalam DAIKIN Proshop Showroom.

Dari sisi instalasi hingga perawatan, AC Home Central DAIKIN memiliki rancangan yang membuatnya dapat mengoperasikan beberapa unit indoor dengan hanya tersambung pada satu unit outdoor.

Sementara kemampuannya dalam meningkatkan estetika keseluruhan ruang, diperolehnya dari keberadaan ragam pilihan desain unit indoor yang dapat membaur dan meningkatkan estetika keseluruhan ruang.