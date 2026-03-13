Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

DAIKIN Salurkan 1.000 Paket Sembako Saat Gelar Inisiatif Sosial Tahunan ‘Roda-Roda Ramadan’

Jumat, 13 Maret 2026 – 11:02 WIB
DAIKIN Salurkan 1.000 Paket Sembako Saat Gelar Inisiatif Sosial Tahunan ‘Roda-Roda Ramadan’ - JPNN.COM
Direktur PT Daikin Airconditioning Indonesia dan PT Daikin Industries Indonesia Budi Mulia secara simbolis menyalurkan 1.000 paket sembako (sembilan bahan pokok) saat kembali menggelar “Roda-Roda Ramadan” yang menjadi salah satu agenda inisiatif tahunan Perusahaan. Foto: Source for JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - DAIKIN menyalurkan 1.000 paket sembako (sembilan bahan pokok) saat kembali menggelar “Roda-Roda Ramadan” yang menjadi salah satu agenda inisiatif tahunan Perusahaan.

Kegiatan ini menyasar kelompok masyarakat yang membutuhkan, pelaksanaan Roda-Roda Ramadan tahun ini menjadi kolaborasi dua perusahaan DAIKIN di Indonesia yaitu PT Daikin Airconditioning Indonesia dan PT Daikin Industries Indonesia.

Selain bagi masyarakat desa Pasirranji di Cikarang, DAIKIN juga mendistribusikan paket sembako ini bagi penghuni tiga panti sosial yang berada di area Jakarta.

Baca Juga:

“Melalui pelaksanaan Roda-Roda Ramadan, kami berharap dapat berbagi kebahagiaan dan manfaat nyata bagi kelompok masyarakat penerimanya,” ujar Direktur PT Daikin Airconditioning Indonesia dan PT Daikin Industries Indonesia Budi Mulia.

Lebih lanjut Budi Mulia menyatakan, kegiatan ini sekaligus merupakan bagian komitmen perusahaan untuk terus hadir dan berdampak positif bagi lingkungan dan komunitas sekitar secara berkelanjutan.

Tentang Roda-Roda Ramadan sebagai inisiatif sosial berkelanjutan dari perusahaan, penyelenggaraannya terhitung menjadi tahun ke-enam sejak program ini mulai bergulir.

Baca Juga:

Dalam pelaksanaannya, beragam donasi dengan berbagai cakupan daerah distribusi dilakukan untuk menyentuh komunitas masyarakat yang membutuhkan dukungan.

Penyelenggaraan tahun ini yang salahsatunya mengambil tempat di desa Pasirranji, Cikarang Pusat, pun tak lepas dari pertimbangan lokasinya yang berdekatan dengan pabrik AC hunian DAIKIN di Indonesia.

DAIKIN menyalurkan 1.000 paket sembako saat kembali menggelar Roda-Roda Ramadan yang menjadi salah satu agenda inisiatif tahunan Perusahaan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Daikin Indonesia  Daikin  perusahaan  Ramadan  paket sembako 
BERITA DAIKIN INDONESIA LAINNYA:

RAMADAN

RUANG SABRANG Full Version: Perjalanan Mengenal Kehidupan dan Tuhan
Ruang Sabrang
RUANG SABRANG Full Version: Perjalanan Mengenal Kehidupan dan Tuhan
RUANG SABRANG: Terlahir Kembali Setelah Sebulan Berpuasa 
Ruang Sabrang
RUANG SABRANG: Terlahir Kembali Setelah Sebulan Berpuasa 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp