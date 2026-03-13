DAIKIN Salurkan 1.000 Paket Sembako Saat Gelar Inisiatif Sosial Tahunan ‘Roda-Roda Ramadan’

jpnn.com, JAKARTA - DAIKIN menyalurkan 1.000 paket sembako (sembilan bahan pokok) saat kembali menggelar “Roda-Roda Ramadan” yang menjadi salah satu agenda inisiatif tahunan Perusahaan.

Kegiatan ini menyasar kelompok masyarakat yang membutuhkan, pelaksanaan Roda-Roda Ramadan tahun ini menjadi kolaborasi dua perusahaan DAIKIN di Indonesia yaitu PT Daikin Airconditioning Indonesia dan PT Daikin Industries Indonesia.

Selain bagi masyarakat desa Pasirranji di Cikarang, DAIKIN juga mendistribusikan paket sembako ini bagi penghuni tiga panti sosial yang berada di area Jakarta.

Baca Juga: DAIKIN Hadirkan AC Nusantara Prestige di Business Matching Produk Dalam Negeri 2025

“Melalui pelaksanaan Roda-Roda Ramadan, kami berharap dapat berbagi kebahagiaan dan manfaat nyata bagi kelompok masyarakat penerimanya,” ujar Direktur PT Daikin Airconditioning Indonesia dan PT Daikin Industries Indonesia Budi Mulia.

Lebih lanjut Budi Mulia menyatakan, kegiatan ini sekaligus merupakan bagian komitmen perusahaan untuk terus hadir dan berdampak positif bagi lingkungan dan komunitas sekitar secara berkelanjutan.

Tentang Roda-Roda Ramadan sebagai inisiatif sosial berkelanjutan dari perusahaan, penyelenggaraannya terhitung menjadi tahun ke-enam sejak program ini mulai bergulir.

Baca Juga: DAIKIN Kantongi Sertifikat SNI Baru

Dalam pelaksanaannya, beragam donasi dengan berbagai cakupan daerah distribusi dilakukan untuk menyentuh komunitas masyarakat yang membutuhkan dukungan.

Penyelenggaraan tahun ini yang salahsatunya mengambil tempat di desa Pasirranji, Cikarang Pusat, pun tak lepas dari pertimbangan lokasinya yang berdekatan dengan pabrik AC hunian DAIKIN di Indonesia.