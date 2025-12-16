Dairy Champ Ungkap Tren Kuliner Akhir 2025, Pencarian Paling Populer di Sosmed

jpnn.com, JAKARTA - Momen kebersamaan Natal dan Tahun Baru menjadi waktu yang paling dinantikan untuk berkumpul bersama keluarga dan sahabat.

Di momen spesial ini, sajian ringan sering kali menjadi elemen penting yang menyatukan cerita, tawa, dan kebersamaan.

Marketing Manager PT Etika Beverages Indonesia, Dodi Afandi mengatakan tren kuliner akhir 2025 juga menunjukkan peningkatan minat masyarakat pada camilan ringkas, minim bahan, tetapi memiliki tampilan yang tetap “presentable”.

Menurut dia, kategori hidangan seperti simple finger food, no-bake sweets, dan camilan manis-gurih menjadi salah satu pencarian paling populer di media sosial sebagai pilihan praktis untuk menjamu keluarga dan tamu di akhir tahun.

Melihat fenomena ini, Dairy Champ kembali menghadirkan inspirasi camilan simple yang tidak hanya mudah dibuat, tetapi juga cocok untuk menemani momen kebersamaan.

“Kami ingin memberikan inspirasi yang mudah dilakukan siapa pun, tanpa perlu skill memasak yang rumit. Dengan Dairy Champ, siapa pun bisa membuat sajian lezat, dan pastinya dapat mempererat momen kebersamaan,” jelas Dodi dikutip, Selasa (16/12).

Dodi menjelaskan dengan berbagai inspirasi resep yang “Mudah Dibuat, Mudah Disukai”, kali ini Dairy Champ menghadirkan resep “Creamy Cheese Stick”, camilan gurih lembut yang cocok disajikan sebagai snack saat kumpul keluarga, dari camilan nonton film hingga suguhan saat acara tahun baru.

Selain disukai banyak usia, resep ini juga menggunakan bahan yang mudah ditemukan dan proses masak yang cepat sehingga praktis untuk dibuat kapan saja.