Dalam Satu Malam Maling Gasak Empat Motor di Indekos Jaktim

jpnn.com, JAKARTA - Lingkungan Kalisari, Pasar Rebo, Jakarta Timur (Jaktim), sepertinya sudah tidak aman.

Komplotan maling menggasak empat unit motor sekaligus di sebuah indekos kawasan Kalisari.

Kapolsek Pasar Rebo AKP I Wayan Wijaya saat dihubungi mengatakan sedang menyelidiki.

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"Masih pendalaman, tim buser Polsek sedang proses lidik," kata Wayan, Rabu.

Dia menyebutkan pihaknya masih melakukan pendalaman untuk mengungkap identitas para pelaku maupun kronologi lengkap pencurian tersebut.

Polsek Pasar Rebo juga terus mengumpulkan informasi dan melalukan serangkaian penyelidikan di tempat kejadian perkara (TKP).

Wayan mengatakan berdasarkan laporan yang diterima oleh pihaknya, pencurian itu terjadi pada Senin (21/7) sekitar pukul 03.00 WIB.

"Kejadian tanggal 21 Juli sekitar jam 03.00 dini hari, lokasinya di kos-kosan," ucap Wayan.