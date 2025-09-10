Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Kriminal

Dalang Pembunuhan Satu Keluarga di Indramayu Cari Kambing Hitam, Begini Ceritanya

Rabu, 10 September 2025 – 12:07 WIB
Dalang Pembunuhan Satu Keluarga di Indramayu Cari Kambing Hitam, Begini Ceritanya - JPNN.COM
Tampang dua pembunuh sekeluarga di Jalan Siliwangi, Kelurahan Paoman, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - Evan Bagus Pratama, menjadi korban fitnah oleh Ririn Rifanto (35 tahun) dalang pembunuhan satu keluarga di Jalan Siliwangi, Kelurahan Paoman, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu. 

Pria berusia 30 tahun itu sempat di kambing hitamkan oleh Ririn dalam kasus pembunuhan Budi Awaludin (45), dan empat anggota keluarganya yakni Sachroni (78) ayah dari Budi, Euis Juwita (34) istri Budi dan dua anak Budi berumur 7 tahun inisial RK dan 8 bulan berinisial B. 

Evan diseret dalam kasus ini, setelah menerima mobil pikup gadaian milik Budi. Transaksi dilakukan Ririn langsung menggunakan ponsel milik Budi pada Minggu (31/8) lalu. 

Baca Juga:

Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rochmawan mengatakan, modus menggadaikan mobil itu dilakukan dengan maksud mengalihkan proses penyelidikan kepada Evan. 

Tersangka Ririn ingin ketika kasus pembunuhan ini terungkap ke publik, polisi menangkap Evan, bukan Ririn dan Prio.

“Pada sekitar pukul 10.00 WIB tersangka R menghubungi Evan menggunakan handphone milik BA untuk menggadai mobil pick up warna putih," kata Hendra, Rabu (10/9).

Baca Juga:

Menurut Hendra, sekitar pukul 16.30 WIB Ririn menerima uang gadaian mobil pikup dari Evan.

"Terima uang Rp14 juta dari evan ke akun Dana milik BA," ujar Hendra.

Ririn Rifanto, dalang pembunuhan satu keluarga di Indramayu sempat ingin menjadikan Evan kambing hitam atas ulah kejinya. Begini modus pelaku.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   pembunuhan  Pembunuhan berencana  Pembunuhan Satu Keluarga  Indramayu  Polda Jabar  Ririn Rifanto 
BERITA PEMBUNUHAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp