Damai Putra Group Bangun Musala Vasana & Neo Vasa

jpnn.com, JAKARTA - Damai Putra Group tidak hanya menghadirkan lingkungan hunian yang nyaman secara fisik, tetapi juga bermakna secara spiritual dan sosial.

Komitmen itu ditunjukkan melalui peletakan batu pertama pembangunan Mushola Vasana & Neo Vasa yang dihadiri oleh manajemen Damai Putra Group, perwakilan warga, juga tokoh masyarakat setempat.

Adapun momen itu sekaligus menandai langkah awal pembangunan musala yang diharapkan dapat menjadi pusat kegiatan keagamaan dan sosial bagi warga Vasana & Neo Vasa, serta masyarakat Kota Harapan Indah pada umumnya.

Baca Juga: Damai Putra Group Perkuat Kolaborasi dengan Puluhan Bank Terkemuka di Indonesia

Direksi Damai Putra Group Helmy Taher lantas mengungkapkan rasa syukur dan apresiasi atas dukungan seluruh pihak yang turut berkontribusi dalam merealisasikan pembangunan musala tersebut.

Menurutnya, pembangunan musala itu tak hanya sebagai fasilitas lingkungan hunian semata.

"Pembangunan musala ini tidak hanya memiliki nilai sebagai fasilitas pendukung lingkungan hunian serta kewajiban fasilitas sosial dan fasilitas umum, tetapi juga mengandung makna spiritual yang mendalam, sebagai pondasi bagi terciptanya kehidupan masyarakat yang berlandaskan iman, kebersamaan, dan kedamaian," ujar Helmy Taher dalam keterangan tertulisnya.

Damai Putra Group meyakini keberadaan rumah ibadah menjadi elemen penting dalam menciptakan keseimbangan antara kebutuhan jasmani dan rohani para penghuni.

Kehadiran Mushola Vasana & Neo Vasa diharapkan dapat menjadi tempat yang menumbuhkan kedamaian, mempererat silaturahmi, serta menjadi sumber keberkahan bagi seluruh warga. (mcr7/jpnn)